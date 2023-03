Ternana | Bandecchi | «Non mi sono pentito | è la terza volta che i miei tifosi mi sputano»

(Di sabato 4 marzo 2023) Stefano, presidente della, ha parlato della recente contestazione deiper i cattivi risultati della squadra Stefano, presidente della, ha parlato a Deejay Football Club. PAROLE – «Non mi, è lache imi. Nella vita ho fatto di tutto per non essere sputato, da bambino mi capitava quando ero poverello: adesso basta. Se fossimo stati vicini, penso che sarebbe andata peggio.? Beh, un rapporto normale. Poiè una parola generica: quandoentrato allo stadio c’era un gruppo di persone che mi insultava e un altro che applaudiva ...

Il servizio si inserisce in un'inchiesta riguardante lo sputo tra, il presidente della, e alcuni tifosi , avvenuto nella scorsa giornata di campionato e ovviamente si fa ironia con ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Stefano, patron della, è fiducioso dopo il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli . La 'scossa', come visto a Palermo, è arrivata e l'obiettivo per la squadra sembra essere quello della ...In questi giorni ha fatto molto rumore (e anche colore) il video nel quale Stefanorisponde sputando alla vivace contestazione dei tifosi della. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato nei suoi uffici a Roma, dove coltiva anche la passione per i supereroi, oltre ...

Bandecchi all'attacco: "Cattivo con i cattivi. Attenti a darmi fastidio. E Terni si fidi di me" La Gazzetta dello Sport

Domani torna il campionato Serie BKT. Al "Libero Liberati" di Terni le Fere vanno a caccia della vittoria casalinga che manca dalla gara contro il Modena ...In più: se la squadra vince, il presidente non conta niente. Se perde, il presidente è un cretino. E non vale solo per Bandecchi: non sapete quanti presidenti, dalla Serie A alla Serie C, mi hanno ...