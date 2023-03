Tensioni sulla giunta Rocca, Lega verso la rottura: non c'è accordo (Di sabato 4 marzo 2023) Si addensano le nubi sopra il palazzo della Regione, dove il centrodestra è alle prese con le trattative sulla giunta di Francesco Rocca. Mentre il governatore si tiene lontano dalle discussioni (si limiterà a valutare i nomi proposti dai partiti quando saranno definitivi) tra gli alleati sorgono i primi screzi. La Lega, infatti, sarebbe decisamente scontenta della soluzione prospettata al tavolo di coalizione. Uno schema che prevede sei assessorati e la presidenza del Consiglio regionale per FdI e due posti in giunta, rispettivamente, per il Carroccio (che dal frusinate ha pronto Pasquale Ciacciarelli) e Forza Italia. Ma se gli azzurri tacciono, soddisfatti per aver ottenuto la rappresentanza di Latina (con Pino Simeone o più probabilmente Cosmo Mitrano) e ora devono trovare un nome femminile che ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Si addensano le nubi sopra il palazzo della Regione, dove il centrodestra è alle prese con le trattativedi Francesco. Mentre il governatore si tiene lontano dalle discussioni (si limiterà a valutare i nomi proposti dai partiti quando saranno definitivi) tra gli alleati sorgono i primi screzi. La, infatti, sarebbe decisamente scontenta della soluzione prospettata al tavolo di coalizione. Uno schema che prevede sei assessorati e la presidenza del Consiglio regionale per FdI e due posti in, rispettivamente, per il Carroccio (che dal frusinate ha pronto Pasquale Ciacciarelli) e Forza Italia. Ma se gli azzurri tacciono, soddisfatti per aver ottenuto la rappresentanza di Latina (con Pino Simeone o più probabilmente Cosmo Mitrano) e ora devono trovare un nome femminile che ...

