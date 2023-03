Tennis: Novak Djokovic, Indian Wells e Miami sempre più lontani. Un senatore della Florida: “Richiesta respinta” (Di sabato 4 marzo 2023) Non buone le notizie che arrivano dagli Stati Uniti per Novak Djokovic circa la possibilità di giocare a Indian Wells e a Miami, nei primi due Masters 1000 dell’anno. Il serbo, infatti, si sarebbe visto respingere l’esenzione medica che aveva richiesto al fine di poter disputare i due tornei. Stando alle informazioni riportate dal senatore della Florida Rick Scott, infatti, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha legiferato in tal senso circa la Richiesta del numero 1 del mondo, il che preclude a Djokovic la possibilità di giocare i due 1000 americani (ma, dall’estate, potrà rimettere piede negli States). ATP Acapulco 2023: De Minaur supera Rune e raggiunge la finale. A sfidarlo ci ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Non buone le notizie che arrivano dagli Stati Uniti percirca la possibilità di giocare ae a, nei primi due Masters 1000 dell’anno. Il serbo, infatti, si sarebbe visto respingere l’esenzione medica che aveva richiesto al fine di poter disputare i due tornei. Stando alle informazioni riportate dalRick Scott, infatti, il DipartimentoSicurezza Interna degli Stati Uniti ha legiferato in tal senso circa ladel numero 1 del mondo, il che preclude ala possibilità di giocare i due 1000 americani (ma, dall’estate, potrà rimettere piede negli States). ATP Acapulco 2023: De Minaur supera Rune e raggiunge la finale. A sfidarlo ci ...

