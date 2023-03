Tennis: Jannik Sinner giocherà a Halle nel percorso verso Wimbledon (Di sabato 4 marzo 2023) Jannik Sinner, per prepararsi a Wimbledon, decide di presenziare a Halle. Dopo aver giocato al Queen’s nel 2021, perdendo da Jack Draper (il britannico avrebbe poi dimostrato di essere validissimo giocatore), l’altoatesino va a riempire quella che sarà l’entry list dell’evento tedesco. Un ATP 500, quello teutonico, che ha visto spesso associato il suo nome a quello di Roger Federer. Non è del resto un caso, visto che con lo svizzero il torneo siglò una sorta di accordo a vita, o meglio a durata della carriera, terminata nel 2022. Tennis, Carlos Alcaraz tornerà a Indian Wells. Il suo allenatore: “Ce la farà, ma non sarà al meglio…” Se Sinner ha confermato la propria presenza tramite gli account social del torneo tedesco, non è neppure il solo nome di grido al via. Ci saranno anche, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023), per prepararsi a, decide di presenziare a. Dopo aver giocato al Queen’s nel 2021, perdendo da Jack Draper (il britannico avrebbe poi dimostrato di essere validissimo giocatore), l’altoatesino va a riempire quella che sarà l’entry list dell’evento tedesco. Un ATP 500, quello teutonico, che ha visto spesso associato il suo nome a quello di Roger Federer. Non è del resto un caso, visto che con lo svizzero il torneo siglò una sorta di accordo a vita, o meglio a durata della carriera, terminata nel 2022., Carlos Alcaraz tornerà a Indian Wells. Il suo allenatore: “Ce la farà, ma non sarà al meglio…” Seha confermato la propria presenza tramite gli account social del torneo tedesco, non è neppure il solo nome di grido al via. Ci saranno anche, ...

