Tennis, Carlos Alcaraz tornerà a Indian Wells. Il suo allenatore: “Ce la farà, ma non sarà al meglio…” (Di sabato 4 marzo 2023) Carlos Alcaraz sarà in grado di tornare in azione a Indian Wells? Lo spagnolo cercherà in tutti i modi di prendere parte al primo Masters 1000 della stagione, nonché quello d’esordio sul cemento americano, che vedrà poi quello di Miami in successione. L’infortunio patito a Rio de Janeiro ha spaventato l’ex numero 1 del mondo ma, ascoltando le parole del suo allenatore, le speranze non mancano. In una intervista rilasciata a Eurosport, infatti, Antonio Martinez Cascales ha fatto il punto della situazione sullo stop del Tennista spagnolo: “La diagnosi della risonanza effettuata in Messico ha evidenziato una tendinite al ginocchio. Il recupero per tornare a giocare è fissato tra i 7 e i 10 giorni, giocherà a Indian Wells anche se con ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)in grado di tornare in azione a? Lo spagnolo cercherà in tutti i modi di prendere parte al primo Masters 1000 della stagione, nonché quello d’esordio sul cemento americano, che vedrà poi quello di Miami in successione. L’infortunio patito a Rio de Janeiro ha spaventato l’ex numero 1 del mondo ma, ascoltando le parole del suo, le speranze non mancano. In una intervista rilasciata a Eurosport, infatti, Antonio Martinez Cascales ha fatto il punto della situazione sullo stop delta spagnolo: “La diagnosi della risonanza effettuata in Messico ha evidenziato una tendinite al ginocchio. Il recupero per tornare a giocare è fissato tra i 7 e i 10 giorni, giocherà aanche se con ...

