Tennis, ATP Santiago 2023: Baez ed Etcheverry in semifinale. Avanti anche Munar, prosegue il sogno di Jarry (Di sabato 4 marzo 2023) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Santiago del Cile. Continua il sogno di Nicolas Jarry di poter vincere il suo secondo titolo della carriera a casa sua. Il Tennista cileno, nativo proprio di Santiago, ha sconfitto in rimonta il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Adesso il padrone di casa affronterà in semifinale lo spagnolo Jaume Munar, che ha superato anche lui in tre set il brasiliano Thiago Monteiro per 6-3 3-6 6-2 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Argentina-Serbia 2-0 nei quarti di finale sulla terra rossa cilena. Infatti Tomas Martin Etcheverry e Sebastian Baez hanno sconfitto rispettivamente Dusan Lajovic e Laslo Djere.

