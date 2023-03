Ten Hag e Klopp contro i cori sui disastri dell’Heysel e Hillsborough (Di sabato 4 marzo 2023) Erik ten Hag e Jürgen Klopp hanno chiesto di porre fine ai cori sui disastri dell’Heysel e di Hillsborough in conferenza stampa. Tra le due tifoserie c’è sempre stata una grande rivalità, tra le più importanti in Premier League, e domani si sfideranno in campionato. Di seguito le parole di Ten Hag e Klopp: Ten Hag ha dichiarato: «La rivalità tra Manchester United e Liverpool è una delle più grandi nel calcio. Tutti la amano e c’è sempre grande passione dei tifosi quando le due squadre si incontrano, ma ci sono limiti che non dovrebbero essere oltrepassati. È inaccettabile utilizzare le tragedie nel calcio. I responsabili danneggiano non solo la reputazione dei nostri club ma anche la propria e della loro città. A nome mio, dei nostri giocatori e del nostro staff, chiediamo ai nostri ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Erik ten Hag e Jürgenhanno chiesto di porre fine aisuie diin conferenza stampa. Tra le due tifoserie c’è sempre stata una grande rivalità, tra le più importanti in Premier League, e domani si sfideranno in campionato. Di seguito le parole di Ten Hag e: Ten Hag ha dichiarato: «La rivalità tra Manchester United e Liverpool è una delle più grandi nel calcio. Tutti la amano e c’è sempre grande passione dei tifosi quando le due squadre si incontrano, ma ci sono limiti che non dovrebbero essere oltrepassati. È inaccettabile utilizzare le tragedie nel calcio. I responsabili danneggiano non solo la reputazione dei nostri club ma anche la propria e della loro città. A nome mio, dei nostri giocatori e del nostro staff, chiediamo ai nostri ...

