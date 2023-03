Telefonare senza linea con lo smartphone in Italia: come fare (Di sabato 4 marzo 2023) Anche in Italia, finalmente, c’è la possibilità di effettuare chiamate con il proprio telefono anche senza avere linea. Avete capito bene, chiamare anche quanto il segnale è totalmente assente. La nuova tecnologia si chiama Wi-Fi Calling, e a dire il vero esiste ormai da anni, anche se fino ad ora non era mai entrata in vigore nel nostro Paese. Ma scendiamo nel dettaglio, continuate a leggere! Clonavano carte di credito e falsificano biglietti dell’Olimpico: scoperta truffa da 250 mila euro, 3 arresti Telefonare senza linea con il Wi-Fi Calling Proprio nelle ultime settimane, ecco che Wind 3 e Tim, hanno lanciato il servizio, anche se ci sono diversi limiti che sono determinati però da scelte e ragioni di marketing da parte delle due ben note compagnie telefoniche. Fino a poco tempo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Anche in, finalmente, c’è la possibilità di effettuare chiamate con il proprio telefono ancheavere. Avete capito bene, chiamare anche quanto il segnale è totalmente assente. La nuova tecnologia si chiama Wi-Fi Calling, e a dire il vero esiste ormai da anni, anche se fino ad ora non era mai entrata in vigore nel nostro Paese. Ma scendiamo nel dettaglio, continuate a leggere! Clonavano carte di credito e falsificano biglietti dell’Olimpico: scoperta truffa da 250 mila euro, 3 arresticon il Wi-Fi Calling Proprio nelle ultime settimane, ecco che Wind 3 e Tim, hanno lanciato il servizio, anche se ci sono diversi limiti che sono determinati però da scelte e ragioni di marketing da parte delle due ben note compagnie telefoniche. Fino a poco tempo ...

