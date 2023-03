Telecamera negli spogliatoi femminili della palestra | la testimone | ‘C’erano anche minorenni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 marzo 2023) Quell’orologio sempre rotto e lui, il titolare, che con frequenza trafficava per aggiustarlo. Ma che in realtà maneggiava lache aveva nascosto proprio in quel punto, per guardare le donne che erano all’interno dellodi via Appia, a due passi da piazza Re di Roma. Fino a quando una delle iscritte se ne è accorta e ha sporto denuncia. Insospettita dall’atteggiamento dell’uomo, ha guardato dietro l’orologio, scoprendo che era stata nascosta unache registrava tutto quello che accadeva nelloo femminile. Lì le donne, sentendosi al sicuro, si spogliavano e circolavano nude per andare a farsi la doccia, inconsapevoli che qualcuno le stesse riprendendo. Il raccontoDalla prima ...