Svolta VAR | accessibili a tutti i dialoghi con l’arbitro

(Di sabato 4 marzo 2023) Saranno pubbliche edpertrae la VAR Room: lavoluta dall’IFAB La Gazzetta dello Sport comunica un’importantissima novità riguardante il calcio. Le decisioni dele l’audio del dialogo tra il fischietto e il Var saranno: ARBITRO E VAR, LA- È la decisione scaturita al termine dell’assemblea generale annuale dell’International board (Ifab, l’organo che legifera sul calcio) che ha dato il via libera alla possibilità per i tifosi di ascoltare direttamente dalle spiegazione delle decisioni prese al Var durante le partite: che sia allo stadio o in televisione. Gli arbitri tramite un microfono potranno chiarire al pubblico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PinoSa54 : ??????.....credo che a questo punto.... per le Magagne....opteranno pervi ' Pizzini ' ..... qualcuna si tempi che furo… - MCalcioNews : Svolta nel mondo del calcio e del VAR: adesso è ufficiale, cambia tutto! - sscalcionapoli1 : L’IFAB ratifica la svolta: l’audio tra arbitro e Var sarà ascoltato dal pubblico - news24_inter : Dialoghi tra #arbitro e #Var accessibili a tutti: la decisione - TUTTOJUVE_COM : Audio arbitro-Var per i tifosi, Ifab ratifica la svolta -

... il pubblico allo stadio e davanti la tv potrà ascoltare in diretta quello che gli arbitri dicono quando c'è un consulto al. E' stato quindi ratificato dall'Ifab quanto era già stato annunciato ...... ma a partire da questa sfida deve dare unadefinitiva alla propria stagione per rincorrere ...: Livio Marinelli di Tivoli. A -: Giacomo Paganessi di Tivoli. Reti : 25' st Vazquez ...- Si èoggi, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la prima riunione del ... Fonte function pinIt() {e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','...

Svolta nel mondo del calcio e del VAR: adesso è ufficiale, cambia tutto! Newsby

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Via libera da parte dell'Ifab (ente che stabilisce le regole del calcio), al termine dell'assemblea generale annuale, all'esperimento già testato in ...Si va verso una clamorosa svolta epocale tanto attesa da parte di milioni di tifosi: quel che si diranno arbitro e VAR non sarà più un mistero.