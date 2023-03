Superbike, Toprak Razgatlioglu conquista la pole-position a Mandalika. 2° Locatelli davanti a Bautista (Di sabato 4 marzo 2023) La risposta della Yamaha. Calato il sipario sulla Superpole n.2 della stagione di Superbike. Sulla pista di Mandalika, in Indonesia, la sfida contro il tempo ha emesso il proprio verdetto e a sorridere è stata la Casa di Iwata. Sì, perché le cose o si fanno bene oppure non si fanno, a quanto pare, perché la scuderia dei tre diapason ha potuto festeggiare la pole-position del turco Toprak Razgatlioglu (1:32:037) e il secondo posto di Andrea Locatelli, distanziato di 0.069 dal compagno di squadra. Per Toprak è la seconda pole stagionale, dopo quella a Phillip Island (Australia), e si va in doppia cifra (10) parlando di p.1 in carriera in questa categoria. Tutto molto bello per la squadra nipponica, ma attenzione che ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) La risposta della Yamaha. Calato il sipario sulla Supern.2 della stagione di. Sulla pista di, in Indonesia, la sfida contro il tempo ha emesso il proprio verdetto e a sorridere è stata la Casa di Iwata. Sì, perché le cose o si fanno bene oppure non si fanno, a quanto pare, perché la scuderia dei tre diapason ha potuto festeggiare ladel turco(1:32:037) e il secondo posto di Andrea, distanziato di 0.069 dal compagno di squadra. Perè la secondastagionale, dopo quella a Phillip Island (Australia), e si va in doppia cifra (10) parlando di p.1 in carriera in questa categoria. Tutto molto bello per la squadra nipponica, ma attenzione che ...

