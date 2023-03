Superbike: Bautista cala il poker a Mandalika, terzo Locatelli (Di sabato 4 marzo 2023) It Racing - Ducati) nel secondo round del Campionato Mondiale Fim Superbike che si corre in questo fine settimana sul circuito indonesiano di Mandalika, nell'isola di Lombok. L'iridato spagnolo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) It Racing - Ducati) nel secondo round del Campionato Mondiale Fimche si corre in questo fine settimana sul circuito indonesiano di, nell'isola di Lombok. L'iridato spagnolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Superbike: Bautista cala il poker a Mandalika, terzo Locatelli - sportmediaset : Superbike, Bautista e la Ducati sono imprendibili: a Mandalika trionfo rosso in gara-1 #superbike #bautista… - wildboyz27gp : RT @gponedotcom: Quarto una straordinario Bassani seguito da un super Petrucci, quinto nella sua prima volta in Indonesia. 6° Van der Mark,… - corsedimoto : CLASSIFICA MONDIALE - Ecco la nuova situazione punteggio nelle varie classifiche Superbike. Bautista sta prendendo… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: Bautista domina ed è già in fuga -