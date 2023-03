Superbike, Alvaro Bautista: “Ho vinto una gara non facile, sono felice dei miglioramenti fatti rispetto all’anno scorso” (Di sabato 4 marzo 2023) Alvaro Bautista si conferma il più forte in questo inizio di stagione. Dopo l’en plein di settimana scorsa a Phillip Island (Australia), lo spagnolo (Ducati) conquista anche gara-1 del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2023, e ottiene la sua 36ma affermazione in carriera. “La gara non è stata facile, perché abbiamo dovuto trovare un compromesso tra la performance e la gestione delle gomme, specialmente all’anteriore, perché abbiamo avuto diversi problemi durante le prove – ha affermato Bautista dopo la sua prova (fonte: gpone.com) -. Alla fine sono riuscito a fare una buona partenza e a guadagnare qualche posizione e sono stato fortunato in curva 1 visto che il mio compagno di squadra ha sbagliato a la frenata ed è stato molto vicino a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si conferma il più forte in questo inizio di stagione. Dopo l’en plein di settimana scorsa a Phillip Island (Australia), lo spagnolo (Ducati) conquista anche-1 del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2023, e ottiene la sua 36ma affermazione in carriera. “Lanon è stata, perché abbiamo dovuto trovare un compromesso tra la performance e la gestione delle gomme, specialmente all’anteriore, perché abbiamo avuto diversi problemi durante le prove – ha affermatodopo la sua prova (fonte: gpone.com) -. Alla fineriuscito a fare una buona partenza e a guadagnare qualche posizione estato fortunato in curva 1 visto che il mio compagno di squadra ha sbagliato a la frenata ed è stato molto vicino a ...

