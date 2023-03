Superbike, Alvaro Bautista conquista gara-1 a Mandalika. 3° Locatelli davanti a Bassani e a Petrucci (Di sabato 4 marzo 2023) E sono quattro. Prosegue in maniera impressionante l’incedere di Alvaro Bautista in questo primissimo scorcio di stagione in Superbike. Dopo il tris di Phillip Island (Australia), lo spagnolo (Ducati) ha fatto sua gara-1 del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2023, su un tracciato dove la Rossa aveva fatto fatica in passato. L’iberico si è imposto a Mandalika in maniera autorevole con un vantaggio di 4.809 sul turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e di 6.586 su Andrea Locatelli (Yamaha). Partito dalla pole, Razgatlioglu ha cercato di imporre il suo ritmo, sfruttando le qualità della YZF-R1, ma Bautista è stato abile a tenere botta nelle prime tornate e poi a sferrare l’attacco quando le sue mescole erano alla giusta temperatura. Martellando su un ritmo da 1:32 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) E sono quattro. Prosegue in maniera impressionante l’incedere diin questo primissimo scorcio di stagione in. Dopo il tris di Phillip Island (Australia), lo spagnolo (Ducati) ha fatto sua-1 del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2023, su un tracciato dove la Rossa aveva fatto fatica in passato. L’iberico si è imposto ain maniera autorevole con un vantaggio di 4.809 sul turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e di 6.586 su Andrea(Yamaha). Partito dalla pole, Razgatlioglu ha cercato di imporre il suo ritmo, sfruttando le qualità della YZF-R1, maè stato abile a tenere botta nelle prime tornate e poi a sferrare l’attacco quando le sue mescole erano alla giusta temperatura. Martellando su un ritmo da 1:32 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Superbike, Alvaro Bautista conquista gara-1 a Mandalika. 3° Locatelli davanti a Bassani e a Petrucci - - TeoBellan : Alvaro Bautista vince Gara 1 #Superbike in Indonesia. Battute le Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli. Bene Bassani… - corsedimoto : BAUTISTA POKER! - Ducati vola con la gomma più morbida, Alvaro Bautista è imbattibile. Toprak e Yamaha piegate, il… - gponedotcom : In Indonesia scatta la manche del sabato: in pole ci sarà Toprak Razgatlioglu, accompagnato dal compagno di squadra… - infoitsport : Superbike: Alvaro Bautista velocissimo con poco grip, il vantaggio Ducati -