Suarez: «Se Neymar fosse rimasto al Barcellona sarebbe diventato pallone d’oro» (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Suarez sul suo ex compagno Neymar e sul suo passaggio dal Barcellona al PSG: «Gli dicemmo che la cosa migliora era che restasse con noi» Luis Suarez, in una intervista a Placar, ha rivelato alcuni retroscena sul trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG e sulla sua opinione in merito. Di seguito le sue parole. CONSIGLIO DI RESTARE – «Ci ha fatto molto male come amici e compagni di squadra. Durante il pre-campionato, negli USA, quando ci sedevamo per parlarne ci diceva: ‘No, no’. Non mi piaceva molto parlarne, ma è arrivato un momento in cui era più concreto e io e Messi gli abbiamo detto: ‘Se vuoi vincere tutto resta qui con noi’. Il momento cambierà, ci saranno nuovi giocatori di cui abbiamo bisogno. Ci ascoltava e diceva: ‘Sì, sì, voglio restare’. Poi tutti gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole disul suo ex compagnoe sul suo passaggio dalal PSG: «Gli dicemmo che la cosa migliora era che restasse con noi» Luis, in una intervista a Placar, ha rivelato alcuni retroscena sul trasferimento didalal PSG e sulla sua opinione in merito. Di seguito le sue parole. CONSIGLIO DI RESTARE – «Ci ha fatto molto male come amici e compagni di squadra. Durante il pre-campionato, negli USA, quando ci sedevamo per parlarne ci diceva: ‘No, no’. Non mi piaceva molto parlarne, ma è arrivato un momento in cui era più concreto e io e Messi gli abbiamo detto: ‘Se vuoi vincere tutto resta qui con noi’. Il momento cambierà, ci saranno nuovi giocatori di cui abbiamo bisogno. Ci ascoltava e diceva: ‘Sì, sì, voglio restare’. Poi tutti gli ...

