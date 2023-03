Stupro di gruppo | revocati i domiciliari a Lucarelli | Troppe bugie sul mio conto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavallo19273904 : RT @EmilioBerettaF1: L’avvocato Taormina sullo stupro di gruppo: “Queste ragazze sono cretine? Devono evitare di ubriacarsi” - simonaol87 : @Wonderlover85 La più divertente quando un gruppo di TERF qui su Twitter ha iniziato a darmi della maschilista che… - linofraschetti : RT @EmilioBerettaF1: L’avvocato Taormina sullo stupro di gruppo: “Queste ragazze sono cretine? Devono evitare di ubriacarsi” - AnsaLombardia : Calciatori arrestati: martedì gli interrogatori di garanzia. Lucarelli e Apolloni sono ai domiciliari per stupro di… - salvfor3 : RT @EmilioBerettaF1: L’avvocato Taormina sullo stupro di gruppo: “Queste ragazze sono cretine? Devono evitare di ubriacarsi” -

... ricordando un drammatico episodio che si è verificato qualche anno fa ad Agrigento, ossia il suicidio di Alice Schembri, che si è tolta la vita gettandosi alla Rupe Atenea dopo unodi...Il presuntodirisale, stando all'inchiesta della Squadra mobile e del pm Alessia Menegazzo , alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell'anno scorso: oltre a Lucarelli e Apolloni, altri ...Il presuntodirisale, stando all'inchiesta della Squadra mobile e del pm Alessia Menegazzo , alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell'anno scorso e, oltre ai due giocatori citati, ...

Stupro di gruppo, il Riesame: «Lucarelli e Apolloni attendevano il proprio turno per abusare della ragazza» Corriere Milano

Il Tribunale del Riesame di Livorno ha revocato gli arresti domiciliari per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i giovani calciatori accusati di violenza sessuale ai danni di una giovane americana.Achraf Hakimi, 24 anni, ex giocatore di Inter e Real Madrid, ora al Psg, è formalmente indagato per stupro. La procura di Nanterre ha preso questa decisione dopo aver interrogato a lungo ...