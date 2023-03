Strage sulla Statale in provincia di Napoli | due morti e diversi feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Noooo non stanno strumentalizzando la strage di #Crotone; stanno solo mettendo il simbolo del loro partito sulla fo… - Avvenire_Nei : Egregio Presidente della Repubblica, Signor Sergio #Mattarella, ci rivolgiamo a lei per difendere l’onore civile e… - robertosaviano : Dal governo menzogne sulla strage di #Crotone, una strage evitabile. Questo governo non ha alcun rispetto per la vi… - LoryDowney7 : RT @Moonlightshad1: Il presidente del consiglio che tace da giorni sulla strage di Crotone ha fatto la sua scelta, lo stesso possiamo fare… - Nerogiaguaro : RT @papito1492: Non mi illudo che il silenzio di Meloni sulla strage di #Crotone sia dettato da pudore, vergogna o pentimento, ma penso sia… -

...davanti alle salme dei migranti i parenti e le autorità davanti alle bare Fotogallery -di ...i superstiti del naufragio per ricostruire l'attività degli scafisti e lo schianto del caicco...È questo il titolo della Via Crucische si svolgerà domenica alle ore 15,spiaggia di Steccato ... È il quindicesimo bambino vittima della. Intanto, i feretri sono ancora nel Palamilone di ...Per la seconda volta Fedez si è negato per testimoniare al processo bisalla discoteca a Corinaldo , dove morirono cinque minorenni e una madre di 39 anni. Un'ulteriore conferma sulle sue condizioni di salute arriva proprio da quel procedimento, per cui il ...

Il libro di Paolo Morando sulla strage di Bologna vi farà ragionare sulla verità storica del caso Il Fatto Quotidiano

Strage Corinaldo: Fedez non si è presentato in aula per la seconda volta, il rapper è stato convocato in quanto in passato fu ospite della discoteca Lanterna Azzurra.Fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo. È stato convocato perché anni prima era ...