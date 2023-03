Strage di migranti a Cutro, trovato il corpo di un bambino: le vittime salgono a 69 (Di sabato 4 marzo 2023) salgono a 69 le vittime ufficiali del naufragio di domenica scorsa a Cutro. Questa mattina, intorno alle ore 8, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il cadavere del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Sono ancora una decina i corpi, delle 69 vittime, senza identità. A trovarlo sulla riva, dove era stato da poco portato dal mare, i vigili del Fuoco. Si tratta del 15esimo minore trovato morto. A breve saranno poi avviate le procedure per l’espatrio di alcune delle salme con la presentazione delle istanze da parte dei familiari delle vittime. Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023)a 69 leufficiali del naufragio di domenica scorsa a. Questa mattina, intorno alle ore 8, i soccorritori hanno rinvenuto ildi un, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il cadavere del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Sono ancora una decina i corpi, delle 69, senza identità. A trovarlo sulla riva, dove era stato da poco portato dal mare, i vigili del Fuoco. Si tratta del 15esimo minoremorto. A breve saranno poi avviate le procedure per l’espatrio di alcune delle salme con la presentazione delle istanze da parte dei familiari delle

