Strage di migranti a Cutro. Ministri in fuga e Meloni non pervenuta (Di sabato 4 marzo 2023) Prima che giudiziario, il naufragio costato la vita ad almeno 68 migranti davanti alla spiaggia di Cutro è già un caso politico che sta creando non pochi grattacapi nella maggioranza. La vicenda del tragico naufragio di Cutro è già un caso politico che sta creando non pochi grattacapi nella maggioranza Da un lato ci sono il ministro Matteo Piantedosi che ci ha messo la faccia, finendo per rilasciare dichiarazioni che hanno soltanto aggravato la situazione, e il titolare dei Trasporti Matteo Salvini che per ora svicola preferendo minacciare querele accusando i giornali di sciacallaggio contro i soccorritori e la guardia costiera, mentre dall'altro gli evidenti imbarazzi di Giorgia Meloni che, a lungo indecisa su cosa fare, alla fine ha deciso di non recarsi a Cutro probabilmente per non creare ulteriori ...

