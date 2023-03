Strage di migranti a Cutro, Meloni: “Non siamo stati avvertiti sul rischio naufragio” (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong”, ha spiegato ai cronisti la premier Giorgia Meloni, rispondendo ad Abu Dhabi a una domanda sulla tragedia dei migranti a Cutro. “Mi chiedo – ha continuato Meloni – se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui bambini. Vi chiedo, guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone tra cui ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Noi nondel fatto che questa imbarcazione rischiava il. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong”, ha spiegato ai cronisti la premier Giorgia, rispondendo ad Abu Dhabi a una domanda sulla tragedia dei. “Mi chiedo – ha continuato– se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui bambini. Vi chiedo, guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone tra cui ...

