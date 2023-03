Strage di Cutro, trovato il corpo di un bambino sulla spiaggia: è la 69esima vittima del naufragio (Di sabato 4 marzo 2023) A distanza di sei giorni il mare ha restituito il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti partiti dalla Turchia e naufragati al largo di Crotone domenica scorsa. Il cadavere del ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) A distanza di sei giorni il mare ha restituito ildi unche faceva parte del gruppo di migranti partiti dalla Turchia e naufragati al largo di Crotone domenica scorsa. Il cadavere del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mare grosso e condizioni meteo difficili. Questa notte le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 211 mig… - Maumol : Il decreto firmato da Salvini nel 2019 che impedisce alla guardia costiera l’intervento in acque extra territoriali… - Avvenire_Nei : Egregio Presidente della Repubblica, Signor Sergio #Mattarella, ci rivolgiamo a lei per difendere l’onore civile e… - eccomiqua1947 : RT @francofontana43: Il comunicato dei comboniani d’Italia Se l’Europa è stata capace di accogliere milioni di rifugiati ucraini perché non… - Danilo06311504 : RT @giubileif: Purtroppo non è la prima volta che avviene un tragico naufragio nelle acque italiane come a Cutro, è fuori luogo il doppio s… -