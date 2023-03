Strage di Cutro, trovati i corpi di altri due bambini: 'Uno non aveva più di 3 anni'. Le vittime salgono a 70 (Di sabato 4 marzo 2023) E quanto scrive la Gazzetta del Sud. Nelle prossime ore, il pm Pasquale Festa, titolare del fascicolo avanzerà la richiesta di incidente probatorio al gip del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola. ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) E quanto scrive la Gazzetta del Sud. Nelle prossime ore, il pm Pasquale Festa, titolare del fascicolo avanzerà la richiesta di incidente probatorio al gip del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mare grosso e condizioni meteo difficili. Questa notte le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 211 mig… - Maumol : Il decreto firmato da Salvini nel 2019 che impedisce alla guardia costiera l’intervento in acque extra territoriali… - MarcoFattorini : Nella strage di Cutro ci sono alcune vittime che probabilmente non saranno mai identificate. La bara «Kr14f9», una… - DanielaVecchi5 : RT @MarcoFattorini: Nella strage di Cutro ci sono alcune vittime che probabilmente non saranno mai identificate. La bara «Kr14f9», una bimb… - SARwatchMED : RT @Agenzia_Ansa: Meloni: 'Da Frontex nessuna segnalazione'. La premier da Abu Dhabi parla della strage dei migranti nel Crotonese. 'Davver… -