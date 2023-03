Strage del treno, rivolta in Grecia: molotov contro la polizia (Di sabato 4 marzo 2023) Scontri fra reparti della polizia antisommossa e alcuni gruppi di manifestanti sono scoppiati ad Atene dopo la manifestazione a cui hanno partecipato migliaia di persone per protestare dopo la morte di 57 persone a seguito dello scontro fra treni avvenuto nella tarda serata del 28 febbraio. Gli scontri sono avvenuti a margine di una veglia serale con candele nella centrale Piazza Syntagma. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti mentre alcuni gruppi violenti hanno lanciato pietre e bottiglie molotov. Nel frattempo il sindacato dei ferrovieri greci ha prorogato di 48 ore lo sciopero proclamato il 2 marzo scorso dopo l'incidente : lo ha reso noto l'ente delle ferrovie ellenico. L'agitazione, proclamata per protestare contro le condizioni di lavoro, le condizioni della rete ferroviaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Scontri fra reparti dellaantisommossa e alcuni gruppi di manifestanti sono scoppiati ad Atene dopo la manifestazione a cui hanno partecipato migliaia di persone per protestare dopo la morte di 57 persone a seguito dello sfra treni avvenuto nella tarda serata del 28 febbraio. Gli scontri sono avvenuti a margine di una veglia serale con candele nella centrale Piazza Syntagma. Laha lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti mentre alcuni gruppi violenti hanno lanciato pietre e bottiglie. Nel frattempo il sindacato dei ferrovieri greci ha prorogato di 48 ore lo sciopero proclamato il 2 marzo scorso dopo l'incidente : lo ha reso noto l'ente delle ferrovie ellenico. L'agitazione, proclamata per protestarele condizioni di lavoro, le condizioni della rete ferroviaria ...

