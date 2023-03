Strage Cutro, Meloni nega responsabilità: 'Frontex non ci ha avvertiti, dimissioni? L'opposizione le chiede tutti i giorni' (Di sabato 4 marzo 2023) Ho sentito " ha proseguito Meloni " che " la Meloni scappa", "la Meloni non va", "la Meloni sparisce", "la Meloni si disinteressa" , io leggo tutte le ricostruzioni che francamente mi sembrano ... Leggi su ilriformista (Di sabato 4 marzo 2023) Ho sentito " ha proseguito" che " lascappa", "lanon va", "lasparisce", "lasi disinteressa" , io leggo tutte le ricostruzioni che francamente mi sembrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mare grosso e condizioni meteo difficili. Questa notte le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 211 mig… - Maumol : Il decreto firmato da Salvini nel 2019 che impedisce alla guardia costiera l’intervento in acque extra territoriali… - MarcoFattorini : Nella strage di Cutro ci sono alcune vittime che probabilmente non saranno mai identificate. La bara «Kr14f9», una… - PirovanoRobert3 : Dopo la strage di Cutro, dove assurdamente le motovedette 'inaffondabili' non sono intervenute, Piantedosi dice ai… - SinopeSocrate : RT @Libero_official: #Feltri: 'A provocare la sciagura a #Cutro è stato l’apparato di controllo costiero turco, che non ha vietato di caric… -