Strade Bianche femminile 2023, Vollering impedisce la doppietta a Kopecky al fotofinish! Quinta Van Vleuten (Di sabato 4 marzo 2023) Trionfo SD Worx, ma non dell'atleta che ci si aspettava. Demi Vollering beffa al fotofinish la compagna di squadra e capitana Lotte Kopecky e si porta a casa la Strade Bianche femminile 2023; una grande azione negli ultimi 20 chilometri delle due, che hanno raggiunto la fuggitiva Kristen Faulkner (Jayco-AlUla, poi terza a 18") nell'ultimo chilometro. Non c'è stato però arrivo in parata: l'olandese ha messo il manubrio avanti proprio in prossimità della linea del traguardo, impedendo la doppietta alla propria compagna di squadra. Quinta la campionessa del mondo Annemiek Van Vleuten, dietro anche a Cecile Ludwig. Dopo una prima parte di gara con il gruppo compatto, le prime a tentare una sortita da lontano sono Silvia Zanardi (Bepink), ...

