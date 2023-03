Strade Bianche | Bettiol che paura | ' Ho battuto la testa | poteva andare peggio'

(Di sabato 4 marzo 2023) 'La corsa per me si era messa alla perfezione…'. Albertoracconta così alla Gazzetta lo scampato pericolo: il toscano della Ef aveva attaccato durante laa Monte Sante Marie ma poi è caduto a una quarantina di chilometri dalla conclusione. 'Hoforte la ...

'La corsa per me si era messa alla perfezione…'. Alberto Bettiol racconta così alla Gazzetta lo scampato pericolo: il toscano della Ef aveva attaccato durante laa Monte Sante Marie ma poi è caduto a una quarantina di chilometri dalla conclusione. 'Ho battuto forte la testa, il casco l'ho distrutto, ma poteva andare peggio', dice Bettiol che ...Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi a margine della gara delleche ha visto trionfare il britannico Thomas Pidcock. 'La nostra città ha accolto quest'iniziativa, l'ha fatta propria ...Thomas Pidcock si aggiudicato l'edizione 2023 della. Il britannico, polivalente della due ruote, in Toscana ha firmato una bella impresa, presentandosi in solitaria al traguardo di Piazza del Campo a Siena. Il 23enne ha staccato i ...

L’inglese Thomas Pidcock, 24 anni, ha vinto la 17esima edizione della gara ciclistica ‘Strade Bianche’, che si è conclusa a Siena in piazza del Campo. Secondo si è piazzato il francese Valentin Maduad ...Strade Bianche, Pidcock: "La vittoria non era nei miei piani ma avevo la sensazione che sarebbe accaduto qualcosa di ...