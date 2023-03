Strade Bianche 2023 | Tom Pidcock show | vittoria in solitaria Davide Formolo 8°

(Di sabato 4 marzo 2023) Non era il favoritissimo, ma ha fatto saltare il banco con una corsa da padrone: c’erano ancora dubbi su Tom, da oggi molti meno. Il britannico della Ineos Grenadiers trionfa da campione alla: parte da lontano, stacca tutti e diventa irraggiungibile per i rivali, cogliendo ovviamente il miglior successo della carriera. Tre corridori hanno animato la corsa nella prima parte: Sven Erik Bystrom (Intermarché Circus Wanty), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) e Ivan Romeo (Movistar). Per loro vantaggio massimo vicino ai 5? sul plotone che ovviamente ha aumentato il ritmo nella fase decisiva della corsa. Cadute e forature a dismisura, come previsto, ma la calma apparente nel plotone è stata interrotta sul tratto di Monte Sante Marie: all’attacco Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) seguito da Tom ...

Durante la prova femminile dellaun cavallo ha invaso la sede stradale per qualche secondo. Una scena ripresa dalle telecamere RAI ...Maxi spot per la Toscana: la gara in provincia di Siena è ormai una classica di inizio stagione in EuropaAttimi di paura per le atlete oggi impegnate nelle. Era arrivata all'altezza della strada delle Tolfe Demi Vollering quando ha visto un cavallo tagliarle la strada ed invadere il percorso. Il cavallo, forse impaurito dalle circostanze, ...

Cavallo impazzito spaventa le atlete: scena assurda a 15 km dall'arrivo della Strade Bianche donne Eurosport IT

