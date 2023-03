Strade Bianche 2023 | Pidcock | ' Sapevo che oggi sarebbe stato il mio giorno' - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : La 17ª edizione della Strade Bianche è di Thomas Pidcock ??????? ???? #EurosportCICLISMO | #StradeBianche | #Siena |… - Eurosport_IT : Un cavallo alla Strade Bianche: che spavento ????????? #EurosportCICLISMO | #StradeBianche | #Siena - LotteKopecky : Strade Bianche ?????? - mircomaestri9 : Un po' di Strade Bianche ??! ?? Tirreno - Adriatico @EoloKometaTeam ?? @maurizioborserini ?? @sprintcycling #paperino - fan_du_tour : RT @LotteKopecky: Strade Bianche ?????? -

Alla gioia del britannico fa da contraltare l'amarezza di Benoot e Mohoric: 'Lui bravo, ma noi dietro ci siamo guardati ...Il britannico Tim Pidcock , 23 anni, alfiere della Ineos, ha vinto in solitaria la classicadi Siena con una azione potente. Impresa alla Pogacar. E come il campione sloveno, vincitore delle ultime due edizioni, a 50 km dal traguardo ha sferrato un attacco feroce, ha piantato ...'La corsa per me si era messa alla perfezione…'. Alberto Bettiol racconta così alla Gazzetta lo scampato pericolo: il toscano della Ef aveva attaccato durante laa Monte Sante Marie ma poi è caduto a una quarantina di chilometri dalla conclusione. 'Ho battuto forte la testa, il casco l'ho distrutto, ma poteva andare peggio', dice Bettiol che ...

Strade Bianche 2023, le dichiarazioni del corridore della EF Alberto Bettiol: "Ho battuto la testa e distrutto il casco. Poteva andare peggio"