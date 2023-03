Sticchi Damiani: «Regalo dal Tar, non sciupiamolo e comportiamoci bene!» (Di sabato 4 marzo 2023) I tifosi del Lecce potranno assistere alla gara fra Inter e Lecce direttamente a San Siro. Il Tar della Lombardia si è pronunciato a favore della trasferta dopo le incertezze legate agli avvenimenti di Bergamo. Sticchi Damiani esorta i tifosi a comportarsi bene INDICAZIONI ? Prima della conferenza di Baroni (vedi articolo), ha parlato Sticchi Damiani. Le parole del presidente in merito alla sentenza del Tar: «La trasferta è aperta al pubblico e dopo la seconda decisione del Tar è stata riaperta la vendita dei biglietti. Già venduti 4.361 biglietti venduti. Ai 345 tifosi che hanno fatto per venire la propria richiesta di rimborso entro le 14 del primo marzo, i loro titoli sono stati annullati e rimborsati. Ma ora possono comprare dei nuovi ticket. Invece per gli 838 tifosi con richiesta di rimborso dopo le 14 del primo ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) I tifosi del Lecce potranno assistere alla gara fra Inter e Lecce direttamente a San Siro. Il Tar della Lombardia si è pronunciato a favore della trasferta dopo le incertezze legate agli avvenimenti di Bergamo.esorta i tifosi a comportarsi bene INDICAZIONI ? Prima della conferenza di Baroni (vedi articolo), ha parlato. Le parole del presidente in merito alla sentenza del Tar: «La trasferta è aperta al pubblico e dopo la seconda decisione del Tar è stata riaperta la vendita dei biglietti. Già venduti 4.361 biglietti venduti. Ai 345 tifosi che hanno fatto per venire la propria richiesta di rimborso entro le 14 del primo marzo, i loro titoli sono stati annullati e rimborsati. Ma ora possono comprare dei nuovi ticket. Invece per gli 838 tifosi con richiesta di rimborso dopo le 14 del primo ...

