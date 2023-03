Steven Spielberg e l’antisemitismo in America: “Sta uscendo dall’ombra, come ai tempi di Hitler” (Di sabato 4 marzo 2023) Steven Spielberg ha regalato una riflessione molto sentita sul fenomeno dell’antisemitismo in America: secondo il pluripremiato regista, i sentimenti razzisti, mai del tutto sopiti, starebbero rapidamente riprendendo vigore; ospite del Late Show di Stephen Colbert, Spielberg nota come negli ultimi tempi, il sentimento di intolleranza verso gli Ebrei “stia sempre di più uscendo dall’ombra, come ai tempi di Hitler e Mussolini”. “Si tratta di una cosa che mi sorprende molto“, ammette Spielberg, argomentando rispetto all’inquietante paragone; l’antisemitismo è qualcosa che c’è sempre stato: alcune volte era nascosto nell’ombra, era qualcosa di strisciante, ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)ha regalato una riflessione molto sentita sul fenomeno delin: secondo il pluripremiato regista, i sentimenti razzisti, mai del tutto sopiti, starebbero rapidamente riprendendo vigore; ospite del Late Show di Stephen Colbert,notanegli ultimi, il sentimento di intolleranza verso gli Ebrei “stia sempre di piùaidie Mussolini”. “Si tratta di una cosa che mi sorprende molto“, ammette, argomentando rispetto all’inquietante paragone;è qualcosa che c’è sempre stato: alcune volte era nascosto nell’ombra, era qualcosa di strisciante, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Steven Spielberg: 'Vedo in Usa un antisemitismo fiero con le mani sui fianchi, come Hitler e Mussolini' [a cura del… - gsouzaesilva : um filme sci-fi zombie do steven spielberg estrelado por robbert pattinson e emma stone, eu amei???? - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#100film #cinema??? Lo squalo ??di Steven Spielberg ???1975 ??con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine G… - badtasteit : #StevenSpielberg parla del suo film che ritiene 'praticamente perfetto' - viqmiy : @cardcaptorzz Steven Spielberg//Denzel Washington//Emma Stone//Crime//Police Só assistiria isso pela Emma Stone. -