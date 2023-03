Stellone non si nasconde, Lucarelli sprona Falletti: probabili formazioni (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDimenticare in fretta il Sudtirol e ripartire. Il Benevento raggiungerà Terni con la speranza di eliminare le scorie generate dall’ultima batosta interna e trovare nuove convinzioni. Farà visita a una Ternana scossa dalle roboanti dichiarazioni del suo presidente Bandecchi e dal cambio di panchina arrivato nella settimana più fitta. Il ritorno di Cristiano Lucarelli ha portato in dote un pareggio esterno nel turno infrasettimanale con il Palermo (0-0), piccola reazione al ko in rimonta maturato al Liberati con il Cittadella nella sfida che aveva poi portato Aurelio Andreazzoli a rassegnare le dimissioni. Le Fere hanno il settimo rendimento casalingo della serie B con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 ko, due dei quali però giunti nelle ultime cinque uscite. Per Lucarelli problemi in attacco Cristiano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDimenticare in fretta il Sudtirol e ripartire. Il Benevento raggiungerà Terni con la speranza di eliminare le scorie generate dall’ultima batosta interna e trovare nuove convinzioni. Farà visita a una Ternana scossa dalle roboanti dichiarazioni del suo presidente Bandecchi e dal cambio di panchina arrivato nella settimana più fitta. Il ritorno di Cristianoha portato in dote un pareggio esterno nel turno infrasettimanale con il Palermo (0-0), piccola reazione al ko in rimonta maturato al Liberati con il Cittadella nella sfida che aveva poi portato Aurelio Andreazzoli a rassegnare le dimissioni. Le Fere hanno il settimo rendimento casalingo della serie B con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 ko, due dei quali però giunti nelle ultime cinque uscite. Perproblemi in attacco Cristiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... homelessdripman : lei continua a sostenere che io prima non tifassi Napoli ho la maglia di Stellone… - fdn119 : @_BeatriceSarti @RadioRossonera Lieve quindi lo rivediamo a maggio. Speriamo che si sia riattivato lo stellone di P… - Ronnie09522647 : @Cristin62807522 Prima avevamo uno stellone sull'Italia, ora non piu` - infoitsport : Benevento. Stellone ora servono certezze non pericolosi esperimenti - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Stellone ora servono certezze non pericolosi esperimenti -