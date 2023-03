Stellone: “A Terni come se fosse l’ultima partita. Vi ufficializzo la formazione” (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVigilia di campionato per il Benevento, che domani affronterà in trasferta la Ternana. Roberto Stellone ha presentato il match che attende i giallorossi in Umbria affrontando i temi di una settimana caratterizzata dal pesante ko interno nel turno infrasettimanale con il Sudtirol. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso: Rientri – “Leverbe e Improta rientrano dalla squalifica, sarà disponibile anche Farias. Non partirà dall’inizio ma ha fatto un paio di allenamenti con la squadra. I medici hanno fatto un miracolo, il suo è stato un rientro flash. Lo avremo disponibile pienamente per il Como”. Ternana – “Lucarelli ha giocato in passato con il 4-3-1-2 ma al di là di questo dovremo capire i momenti della gara e non prendere gol sapendo che prima o poi uncross lo faremo. Dobbiamo cercare di essere più cattivi nell’attacco alla porta. Loro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVigilia di campionato per il Benevento, che domani affronterà in trasferta la Ternana. Robertoha presentato il match che attende i giallorossi in Umbria affrontando i temi di una settimana caratterizzata dal pesante ko interno nel turno infrasettimanale con il Sudtirol. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso: Rientri – “Leverbe e Improta rientrano dalla squalifica, sarà disponibile anche Farias. Non partirà dall’inizio ma ha fatto un paio di allenamenti con la squadra. I medici hanno fatto un miracolo, il suo è stato un rientro flash. Lo avremo disponibile pienamente per il Como”. Ternana – “Lucarelli ha giocato in passato con il 4-3-1-2 ma al di là di questo dovremo capire i momenti della gara e non prendere gol sapendo che prima o poi uncross lo faremo. Dobbiamo cercare di essere più cattivi nell’attacco alla porta. Loro ...

