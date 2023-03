Stellantis piange miseria ma stacca un assegno da 600 milioni per Elkann

Leggi su tpi

(Di sabato 4 marzo 2023) Mentre nelle gelide fabbriche gli operai piangono, nei salotti vellutati gli azionisti brindano. Non è dato sapere se con spumante italiano o con champagne francese, ma di sicuro brindano. È così quest’anno, come lo fu quello passato e quello precedente ancora, e così via. Difficile sfuggire alla retorica del “ricco felice a scapito del povero triste”, quando ci si trova a raccontare le relazioni finanziarie die il contesto che le circonda. Del resto, cosa pensereste voi di un’azienda in cui, nell’ordine: l’amministratore delegato implora da mesi l’aiuto dello Stato; i responsabili degli uffici acquisti chiamano i fornitori e chiedono sconti massicci; migliaia di dipendenti sono da anni in cassa integrazione; e negli stabilimenti è in atto una draconiana operazione di tagli alla spesa? Vi sembrerebbe il resoconto di un’impresa, come minimo, in difficoltà. ...