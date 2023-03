STATS – Sampdoria Salernitana, l’ex Candreva farà il regista offensivo (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto sulla sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana, la partita dell’ex di Antonio Candreva. I dettagli L’ultima gara della Salernitana, con la nuova gestione di Paulo Sousa, ha visto Antonio Candreva ritagliarsi il ruolo da protagonista. Come sa esserlo spesso, anche se non sono mancati alcuni passaggi a vuoto e del resto è giustificabile per un giocatore di 36 anni, che ancora abbina chilometri e tecnica. Contro il Monza è stato semplicemente devastante: ha ispirato la rete di Coulibaly offrendogli un pallone per una splendida conclusione a giro; ha infilato lui stesso la sfera in rete avventandosi su una respinta del portiere con una ferocia da attaccante.Domani per lui non sarà una domenica normale. Candreva torna a giocare a Marassi, davanti al pubblico ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto sulla sfida salvezza tra, la partita deldi Antonio. I dettagli L’ultima gara della, con la nuova gestione di Paulo Sousa, ha visto Antonioritagliarsi il ruolo da protagonista. Come sa esserlo spesso, anche se non sono mancati alcuni passaggi a vuoto e del resto è giustificabile per un giocatore di 36 anni, che ancora abbina chilometri e tecnica. Contro il Monza è stato semplicemente devastante: ha ispirato la rete di Coulibaly offrendogli un pallone per una splendida conclusione a giro; ha infilato lui stesso la sfera in rete avventandosi su una respinta del portiere con una ferocia da attaccante.Domani per lui non sarà una domenica normale.torna a giocare a Marassi, davanti al pubblico ...

Voti&Stats - Sampdoria, si salva tutta la squadra o solo la metà 
Sampdoria, dopo la sconfitta dell'Olimpico della Lazio chi è che si salva Un'analisi di due dei principali quotidiani Che la Lazio abbia battuto la Sampdoria non è una grande notizia, ovviamente. Che lo abbia fatto invece solo grazie ad una prodezza di Luis Alberto e a 10 minuti dalla fine traduce un atteggiamento positivo da ... 

VOTI & STATS " Sampdoria - Inter, la difesa di Stankovic funziona 
Con lo 0 - 0 con l'Inter la Sampdoria ha mosso la classifica. Non quanto basta per riaprire concrete prospettive di salvezza, ma ci sono aspetti positivi Con lo 0 - 0 con l'Inter la Sampdoria ha mosso la classifica. Non quanto basta per riaprire concrete prospettive di salvezza, ma il punto guadagnato riveste soprattutto 3 funzioni.1) É stato ... 

STATS " Fiorentina - Sampdoria, il risveglio di Barak 
Nel voto de La Gazzetta dello Sport, il match - winner degli ottavi di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria non è andato oltre il 6,5. Ma che Barak sia stato il migliore dei viola non c'è alcun dubbio nel giudizio: "Il risveglio di Antonin: un gol bello e pesante. E una discreta presenza nel gioco"... 

Napoli vs Lazio. Prediction and Preview. Probable Lineups, Team News, Stats and more 
Parimatch News keeps users with up to date latest sports news: football , cricket, kabaddi, badminton, boxing, MMA, UFC, auto, moto, basketball, hockey, wrestling, tennis, baseball, lifestyle. PM News ... 

STATS – Roma, se i numeri sono questi non sarà Champions 
Un'analisi ai numeri della squadra di José Mourinho: se i numeri rimarranno questi non sarà Champions League Oggi La Gazzetta dello Sport non gira attorno al problema e va dritta al punto dopo la scon ...