STATS – Napoli-Lazio, Sarri ribalta la Storia (Di sabato 4 marzo 2023) In Napoli-Lazio gli azzurri di Spalletti hanno concluso di più, 14 volte contro 5, con uno scarto ancora più netto nel secondo tempo I numeri della partita possono aiutare a capire Napoli-Lazio e perché abbiano vinto gli ospiti? Non sempre le statistiche riescono a tradurre fedelmente un risultato. Semmai – se giustamente interrogati con le domande opportune – hanno la capacità di spiegare la dinamica del punteggio. Facciamo un esempio, del tutto teorico, tra due formazioni dal valore simile: è molto difficile che una squadra in una situazione di vantaggio, tanto più se in trasferta, abbia un maggiore possesso o vada al tiro più dell'avversario che invece produce il maggior sforzo nel tentativo di rimontare. Di conseguenza, quando si registrano i dati generali si compie una vera astrazione, anche se capace di ...

