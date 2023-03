Stangata per la famiglia Soumahoro: il caso coop finisce nel peggiore dei modi (Di sabato 4 marzo 2023) Ritorna in auge il caso delle cooperative della famiglia della moglie di Aboubakar Soumahoro. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto di liquidazione coatta per la società cooperativa «Karibu società cooperativa sociale integrata a r.l.», con sede a Sezze (LT). Il decreto, firmato dal ministro Adolfo Urso il 27 febbraio, nomina Francesco Cappello commissario liquidatore. Dopo le notizie apparse sugli organi di stampa la Direzione generale vigilanza sugli enti cooperative e società in quanto Autorità di Vigilanza, ha disposto una ispezione straordinaria conclusasi il 29 novembre: gli ispettori del Mimit hanno proposto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in quanto hanno ravvisato l'ipotesi di insolvenza della ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Ritorna in auge ildelleerative delladella moglie di Aboubakar. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto di liquidazione coatta per la societàerativa «Karibu societàerativa sociale integrata a r.l.», con sede a Sezze (LT). Il decreto, firmato dal ministro Adolfo Urso il 27 febbraio, nomina Francesco Cappello commissario liquidatore. Dopo le notizie apparse sugli organi di stampa la Direzione generale vigilanza sugli entierative e società in quanto Autorità di Vigilanza, ha disposto una ispezione straordinaria conclusasi il 29 novembre: gli ispettori del Mimit hanno proposto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in quanto hanno ravvisato l'ipotesi di insolvenza della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonelli_UNC : Bollette luce e gas. Ecco la stangata per i @consumatori se @Palazzo_Chigi dal 1° aprile non rinnoverà gli sconti:… - SilviaSpadon : Cos’è il Ragtime? Chi sono i suoi artisti? Conoscete 'La Stangata'? Ecco la storia del Ragtime per rispondere a que… - puntodilucescam : - veneziatoday : Lavoro in nero: stangata da 12 mila euro per un ristorante - infoitsport : Oppini a RBN: 'Temo per la seconda stangata contro la Juve. Danilo rappresenta la juventinità, Pogba e Fagioli...' -