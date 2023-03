Squadra pallanuoto Crotone rende omaggio a vittime naufragio

(Di sabato 4 marzo 2023), 4 mar. (Adnkronos) - Una rappresentanza delladiRari Nantes auditore di, che milita nel campionato di serie B nazionale, è arrivata poco fa ala camera ardente del Palasport didove si trovano le 69deldi domenica. E' un, in particolare, alla capitana di hockey el Pakistan, 27 anni, morta domenica in mare, Shahifa Raza. Stava venendo in Italia per potere curare la figlia di appena 3 anni. Presente anche l'olimpionico Massimo Giacoppo, argento a Londra 2012 con la nazionale di. "Siamo venuti qui in rappresentanza dello sport per esprimere il nostro cordoglio per ledi questa tragedia", spiega ai giornalisti. "E' una tragedia che ...

Dopo due gare in esterna, è giunta l'ora dell'esordio casalingo per la Nautilus in serie B. Domani alle 12 primo scatto al centro al PalaGalli per la gara contro l'Aquademia, squadra di Velletri. Le d ...