Sport in tv oggi (sabato 4 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 4 marzo 2023) oggi, sabato 4 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard, salto con gli sci, speed skating e sci alpinismo, di Coppa del Mondo di sci alpino e biathlon, e dei Mondiali Junior di pattinaggio artistico, il tennis con i tornei ATP e WTA, la pallanuoto femminile con la Coppa Italia, e molti altri ancora. Sofia Goggia è vicina alla conquista della Coppa del Mondo di specialità: oltre alla discesa di oggi, sabato 4 marzo, in programma a Kvitfjell, resta in calendario solo quella delle Finali, e dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)2023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard, salto con gli sci, speed skating e sci alpinismo, di Coppa del Mondo di sci alpino e biathlon, e dei Mondiali Junior di pattinaggio artistico, il tennis con i tornei ATP e WTA, la pallanuoto femminile con la Coppa Italia, e molti altri ancora. Sofia Ga è vicina alla conquista della Coppa del Mondo di specialità: oltre alla discesa di, ina Kvitfjell, resta in calendario solo quella delle Finali, e dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado ...

