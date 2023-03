Sport e memoria si uniscono Ecco la figurina di Castellani (Di sabato 4 marzo 2023) Presentata l'immagine da collezione che rende omaggio al bomber deportato nei campi di sterminio. L'emozione del figlio: 'Così teniamo alta l'attenzione e tramandiamo il ricordo alle nuove generazioni'... Leggi su lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) Presentata l'immagine da collezione che rende omaggio al bomber deportato nei campi di sterminio. L'emozione del figlio: 'Così teniamo alta l'attenzione e tramandiamo il ricordo alle nuove generazioni'...

