(Di sabato 4 marzo 2023) L'uomo era già indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ha precedenti per lesioni, furto, danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e altro ancora. Aveva alzato le mani anche sulla nonna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriajournal_ : Aggredisce la madre, #arrestato il figlio 41enne -

Gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di, sono intervenuti in un'abitazione della città per una lite in famiglia. A ...e minaccia i genitori, in là con gli anni, tanto da rendergli la vita un vero e proprio ... ← Intesa per la variante all'elettrodotto Villavalle -: benefici per il centro abitato ..., detenutodue poliziotti nel carcere: è il quarto episodio in due mesi Potrebbe anche interessarti Riapre la storica pasticceria Sandri di Perugia, molto presto la città ...

Spoleto, aggredisce la madre e tenta di soffocarla: la polizia sventa un femminicidio, arrestato 41enne la Repubblica

L'uomo era già indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ha precedenti per lesioni, furto, danneggiamento, resistenza e violenza a ...(UNWEB) Spoleto. "Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti nei pressi di un'abitazione della città d ...