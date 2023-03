Spezia-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Spezia-Verona (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 25esima giornata... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023)(domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 25esima giornata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : ?? #Semplici non fa calcoli e pensa solo alla vittoria ?? Si riparte dalle certezze, serve uno #Spezia concreto… - infoitsport : Spezia-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - nenekbolagacor : Spezia vs Hellas Verona 5 Maret 2023 #hellasverona #seriea #Spezia - andreastoolbox : Spezia-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming #probabili #Spezia-Verona,… - infoitsport : Verona, Zaffaroni: 'Con lo Spezia sarà importante, non disuniamoci' -