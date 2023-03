Speed skating | Mondiali 2023 | Jordan Stolz firma il bis iridato sui 1000 | David Bosa 14°

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Sono proseguiti oggi sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, isu singole distanze di: l’Italia neimaschili vede il 14° posto di. Bis(500-) per lo statunitense, mentre tra le donne vince la padrona di casa neerlandese Jutta Leerdam (bronzo sui 500). Neimetri maschili oro per lo statunitense, primo in 1:07.11, davanti al padrone di casa neerlandese Thomas Krol, secondo in 1:07.78, a 0.67. Bronzo per il britannico Cornelius Kersten, terzo in 1:08.02, a 0.91, mentre si classifica 14°in 1:09.10, a 1.99. Nei ...