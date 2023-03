Spazio Arteatrio, l’11 e 12 marzo in scena Recuerdo: Pugliese vs Piazzolla (Di sabato 4 marzo 2023) Spazio Arteatrio Presenta “Recuerdo:Pugliese Vs Piazzolla” Con:Mimma MercurioMariano NavoneFabiana FusaroEduardo MoyanoE l’orchestra Flirtango SABATO 11 e DOMENICA 12 marzo Un evento che nasce dalla collaborazione di quattro grandi artisti: Fabiana Fusaro, Eduardo Moyano, Mimma Mercurio e Mariano Navone, insieme a loro, sul palco l’orchestra Flirtango. Uno show concerto sulle splendide note di Piazzolla e Pugliese. Recuerdo è un viaggio indimenticabile sulle note dei due più celebri maestri del tango magistralmente eseguite dall’orchestra Flirtango. Un’occasione unica e da non perdere per gli amanti del genere. Info: Via Nicola Maria Nicolai 14 Roma (c/oTeatro Ygramul) 56 Roma Orario Spettacoli Sabato 11 marzo ore ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 marzo 2023)Presenta “Vs” Con:Mimma MercurioMariano NavoneFabiana FusaroEduardo MoyanoE l’orchestra Flirtango SABATO 11 e DOMENICA 12Un evento che nasce dalla collaborazione di quattro grandi artisti: Fabiana Fusaro, Eduardo Moyano, Mimma Mercurio e Mariano Navone, insieme a loro, sul palco l’orchestra Flirtango. Uno show concerto sulle splendide note diè un viaggio indimenticabile sulle note dei due più celebri maestri del tango magistralmente eseguite dall’orchestra Flirtango. Un’occasione unica e da non perdere per gli amanti del genere. Info: Via Nicola Maria Nicolai 14 Roma (c/oTeatro Ygramul) 56 Roma Orario Spettacoli Sabato 11ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capitanotennis : Spazio Arteatrio presenta”Recuerdo”. Pugliese Vs Piazzolla'.Con: Mimma Mercurio, Mariano Navone,Fabiana Fusaro, Edu… - capitanotennis : Spazio Arteatrio “Alice attraverso lo specchio”. Da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023. Il musical da un testo… - agrpress : Alice attraverso lo specchio di Emanuele Argilli torna in scena allo Spazio Arteatrio - Debutterà venerdì 24 febbra… - LazioEventi : Ritorna a grande richiesta a Spazio Arteatrio dopo il successo di un mese fa con ben tre sold out Alice attaverso… - _PuntoZip_ : 'ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO' a Spazio Arteatrio -