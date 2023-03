Spalletti torni a far ruotare i calciatori del Napoli, come nel girone d’andata (Di sabato 4 marzo 2023) Una battuta d’arresto ci può stare, soprattutto in una stagione fino a questo momento stradominata. Alla Lazio (e a Sarri) vanno riconosciuto i meriti di avere saputo imbrigliare gli azzurri, anche se i numeri dicono che gli ospiti hanno espugnato il Maradona con sole cinque conclusioni verso la porta di Meret (contro le quattordici degli azzurri), con il 35% di possesso palla (contro il 65% del Napoli) e ottenendo solo tre calci d’angolo (contro gli otto battuti dagli uomini di Spalletti). Numeri che dimostrano tre cose: 1) che la Lazio di Sarri ha vinto “snaturandosi”, ossia senza venire ad imporre il suo gioco e senza dominare gli avversari; 2) che, nonostante tutto, la partita l’ha fatta il Napoli; 3) che tutte le boiate che ci vengono raccontate da un decennio a questa parte, sull’importanza del possesso palla, del dominio, del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Una battuta d’arresto ci può stare, soprattutto in una stagione fino a questo momento stradominata. Alla Lazio (e a Sarri) vanno riconosciuto i meriti di avere saputo imbrigliare gli azzurri, anche se i numeri dicono che gli ospiti hanno espugnato il Maradona con sole cinque conclusioni verso la porta di Meret (contro le quattordici degli azzurri), con il 35% di possesso palla (contro il 65% del) e ottenendo solo tre calci d’angolo (contro gli otto battuti dagli uomini di). Numeri che dimostrano tre cose: 1) che la Lazio di Sarri ha vinto “snaturandosi”, ossia senza venire ad imporre il suo gioco e senza dominare gli avversari; 2) che, nonostante tutto, la partita l’ha fatta il; 3) che tutte le boiate che ci vengono raccontate da un decennio a questa parte, sull’importanza del possesso palla, del dominio, del ...

