Spalletti | «Nessuno ha alzato le mani dal volante | ci è mancata un po’ di qualità nel palleggio»

(Di sabato 4 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn l’allenatore del Napoli, Luciano. «Abbiamo palleggiato in modo più sporco del solito, abbiamo forzato le uscite laterali dove ci lasciavano la possibilità di linee di gioco ma dopo averlo fatto tre o quattro volte c’era la possibilità di andare in mezzo, invece siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco di liberare il mediano che per noi era la postazione su cui dover scalare sia per loro che per noi». Nel secondo tempo hai cambiato qualcosa? «Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con piùperché c’era lo spazio per entrare dentro, abbiamo provato a vedere se si riusciva a innescare Lobotka, però anche nel secondo tempo anche se ci è riuscito di più e meglio, per quanto riguarda lapotevamo fare qualcosa in più, c’era la possibilità di fare giocate ...

Al termine del match, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti: "Abbiamo palleggiato in ... È una partita che è andata storta, un po’ sfortunata. Nessuno ha ...Non succedeva da quasi otto anni che la Lazio vincesse a Napoli, ma rispetto a quella gara, stavolta i tre punti arrivano col jolly. Bordata da fuori area di Vecino, scelto in extremis al posto ...