Spalletti in conferenza: "Siamo dispiaciuti, dopo il gol la reazione è stata dei tifosi"

Quella maturata contro la Lazio è una sconfitta che non mina assolutamente il primato del Napoli. Gli azzurri continuano a stare in vetta alla classifica di Serie A con ben 15 punti di vantaggio. La Lazio, invece, con la vittoria di questa sera vola al secondo posto in classifica. Nel post partita, Luciano Spalletti ha presenziato nella consueta conferenza stampa che si tiene all'interno dello Stadio Maradona.

Di seguito quanto evidenziato: "Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazi, delle nostre possibilità di entrare per via centrali. Ci hanno lasciato scoperti gli esterni, Siamo andati a giocare là, c'era possibilità di fare delle giocate per creare dei problemi ma non Siamo stati bravi a scegliere. Diverse volte ...

