Spalletti | “Il pari sarebbe stato il risultato più giusto Dai miei troppa frenesia”

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLucianoin conferenza stampa analizza la sconfitta maturata al Maradona contro la Lazio. Cosa è mancato al Napoli? “Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazio e nelle possibilità di entrare per vie centrali. Ci hanno lasciati scoperti sugli esterni, siamo andati a giocare lì e c’era la possibilità di creare delle giocate per le quali non siamo stati bravi a sfruttarle. Siamo stati bravi a riconoscerle ed è diventata un pochino più articolata la partita. Secondo me hanno fatto bene a mantenere questa pazienza nel far girare palla da destra a sinistra. Si riusciva sempre ad arrivare per linee esterne per proporre gioco. Il secondo tempo lo abbiamo fatto meglio, andando a liberarci dalla loro prima pressione e non abbiamo avuto tanta qualità nelle scelte. Ci sono stati molti meriti della Lazio ed anche molti ...