Spalletti | “Ho visto il dispiacere nel rientro degli spogliatoi”

(Di sabato 4 marzo 2023) L’avanzata del Napoli verso lo scudetto ha subito una battuta d’arresto nel match contro la Lazio di Maurizio Sarri al Maradona. Gli azzurri, però, restano comunque a 17 punti di vantaggio sulla seconda in classifica con una discreta sicurezza in tasca. Nulla ha potuto la squadra del misterche ha rimediato una sconfitta dopo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicmon2010 : @GinoRIVIECCIO Spalletti ha ragione,troppa - Alevideogames45 : RT @DAZN_IT: Nessun dramma per il ko degli azzurri ???? #Spalletti: 'Ho visto molta disponibilità da parte dei calciatori' ??? #NapoliLazio #… - xmaflex : @veniovanni Io ho visto due squadre, una più stanca, l'altra votata a distruggere il gioco avversario. Niente spett… - MaCheEmozione : @AAngelo1994 Eh, quando ho visto il pallone appoggiato a Osimhen pure male ho visto proprio la disperazione di Spal… - hEKOcles : @g_montuori_ Spalletti incazzatissimo su anguissa, e ad un certo punto ha iniziato a dire ai centrali di lanciare l… -

Chiaramente ed oggettivamente quello di ieri è un match da 0 - 0 per quantoin fase offensiva ... Come detto dallo stessoin questo momento ci vuole molta calma e non bisogna lasciarsi ...GR : HaiMixed By Erry , il film di Sydney Sibilia Romanticismo e retromania per le cassette ... Ma soprattutto il Napoli Calcio: la torta Osimhene, Maradona, Kvaratskhelia,, la felpa ...Nonostante ciò, gli uomini dipossono comunque "dormire sonni tranquilli"che sono a +17 sulla seconda posizione in classifica, occupata momentaneamente proprio dalla squadra di Sarri ...

Spalletti in conferenza: "Visto impegno e applicazione. Ragazzi ... 100x100 Napoli

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio.Ci si può arrabbiare per la sconfitta, per la serie positiva - 9 vittorie di fila tra campionato e Champions - interrotta. Ma sia chiaro: non è stata la caduta degli dei. Anche in ...