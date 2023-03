Spalletti | “Dispiaciutissimi | non più abituati a perdere | ho dato pacche a tutti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCampania : Dopo #NapoliLazio #Spalletti: 'Giocatori dispiaciutissimi. Ma ho visto cose positive' - Il tecnico azzurro fa i com… -

... dopo Napoli Lazio ha parlato in conferenzaper il Napoli . 'Abbiamo trovato una squadra ... sono. Ho visto atteggiamento corretto della squadra. C'è sempre rammarico, a ...... LucianoAl termine di Napoli - Lazio , l'allenatore del Napoli , Luciano, ... sono. Ho visto atteggiamento corretto della squadra. Il rammarico è per aver preso ...Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la ... nello spogliatoio sono tutti a testa bassa perchè sono. Ho visto impegno ...

Spalletti in conferenza: "Visto impegno e applicazione. Ragazzi ... 100x100 Napoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sfida persa dagli azzurri contro la Lazio: "Cosa è mancato Si un po’ di qualità nel palleggio, loro ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio.