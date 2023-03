Spalletti a Dazn: "Ci è mancata un pò di qualità, ho visto comunque impegno e abnegazione nei calciatori" (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro la Lazio per 0-1, di seguito le sue parole: "Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro poi ci lasciavano la possibilità di linee di gioco però dopo averlo fatto c'era la possibilità di andare in mezzo, siamo stati poco pazienti. Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più qualità. Anche se nel secondo tempo ci è riuscito molto meglio, la ricerca è stata corretta, per quanto riguarda la qualità potevamo fare qualcosa di più. La Lazio ha il suo modo di giocare, a volte ripiega compatta. Ho visto applicazione da parte dei calciatori, ho visto voglia e queste sono le cose fondamentali, non ho ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di, dopo la sconfitta contro la Lazio per 0-1, di seguito le sue parole: "Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro poi ci lasciavano la possibilità di linee di gioco però dopo averlo fatto c'era la possibilità di andare in mezzo, siamo stati poco pazienti. Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più. Anche se nel secondo tempo ci è riuscito molto meglio, la ricerca è stata corretta, per quanto riguarda lapotevamo fare qualcosa di più. La Lazio ha il suo modo di giocare, a volte ripiega compatta. Hoapplicazione da parte dei, hovoglia e queste sono le cose fondamentali, non ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, Spalletti: 'Gara storta, ma non ho visto presunzione': Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai… - ArmandoPietroD : RT @DAZN_IT: Nessun dramma per il ko degli azzurri ???? #Spalletti: 'Ho visto molta disponibilità da parte dei calciatori' ??? #NapoliLazio #… - LazioNews_24 : Napoli, Spalletti: «Complimenti a Vecino per il gol, noi sporchi nel palleggio» - sscalcionapoli1 : Spalletti a Dazn: “E’ una partita che è andata storta, serviva un po’ più di qualità in campo”… - DAZN_IT : Nessun dramma per il ko degli azzurri ???? #Spalletti: 'Ho visto molta disponibilità da parte dei calciatori' ??? #NapoliLazio #DAZN -